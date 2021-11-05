دفعة من السياح الاجانب تزور إيران

العالم - ايران

وفي مدونته على صفحته بموقع إنستغرام، كتب شالبافان اليوم الجمعة: وصلت أول مجموعة من السياح الروس إلى إيران، بعد أن صادقت لجنة مكافحة كورونا الوطنية على استئناف إصدار التأشيرات السياحية.

وأضاف: سيتم إعداد جميع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص عبر حشد كافة الإمكانيات والمرافق المتاحة في المحافظات مع بناء الثقة وتوفير بيئة سياحية آمنة واعداد البنية التحتية اللازمة لاستقبال السائحين الوافدين وفقا للتعليمات الوقائية المحددة من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا في هذا الصدد.

وتقرر أن يزور السياح الروس الذين وصلوا إلى إيران قبل ساعات قليلة عبر مطار الإمام الخميني (رض)، كأول مجموعة من السياح الوافدين بعد إغلاق الحدود اثر انتشار كوفيد-19، مناطق الجذب السياحي في البلاد في بيئة آمنة مع التقيد التام بالتعليمات والبروتوكولات الصحية المحددة.