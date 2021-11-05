الشيخ دعموش: لبنان يواجه حملة ظالمة

العالم-لبنان
وحسبما نقل موقع العهد الاخباري , اعتبر الشيخ دعموش تصريح الوزير هو مجرد ذريعة وحجة، فهناك ما هو أبعد من ذلك، ولذلك هم لم يكتفوا برد فعل عادي بل بحملة سياسية ودبلوماسية عالية السقف، وجيشوا كل دول الخليج الفارسي ضد لبنان وجندوا مؤسسات اعلامية لبنانية وسياسيين وصحفيين مأجورين ممن لا كرامة لهم ليشاركوهم في الحملة الظالمة على لبنان، وظهر بشكل فاضح أنهم يريدون استضعاف لبنان واذلال اللبنانيين والحكومة اللبنانية والنيل من الكرامة الوطنية وصولًا الى فرض الاملاءات والانصياع الى ارادتهم ومواقفهم وقراراتهم.
وشدد على أن التصعيد السعودي بوجه لبنان ليس مبررًا واسبابه ليست على صلة بلبنان بقدر ما هي على صلة بالوضع المأزوم لولي العهد السعودي على اكثر من صعيد، معتبرًا أن السعوديين لا يريدون الاستقرار للبنان ولا حكومة في لبنان ولا انتخابات نيابية، ويريدون أن يبقى لبنان مأزومًا طالما أن السعودية مأزومة في اليمن، وهدفهم الرئيسي تطويق المقاومة وحزب الله وتغيير المعادلة السياسية الحالية في لبنان وانتاج واقع سياسي جديد يؤدي الى اضعاف دور المقاومة وبالتالي ادخال لبنان في ركب التطبيع مع العدوالصهيوني.
وأكد الشيخ دعموش أن هدف إضعاف المقاومة في لبنان لن يتحقق لأن دور المقاومة في لبنان هو دور وطني لحماية لبنان من اعدائه، واصبح متجذرًا ولا يمكن لاحد تحجيمه أو تعطيله، وقال: "لقد جربتم في الماضي اضعاف المقاومة فكانت النتيجة أنكم فشلتم وازدادت قوة المقاومة وحضورها، وجربتم الضغط على لبنان في ظروف اكثر ملاءمة لكم دوليًا واقليميًا ومحليًا ولم تتمكنوا من تحقيق اهدافكم، واليوم انتم واسيادكم في اميركا و"اسرائيل" ضعفاء ومربكون وخائبون وموازين القوى في المنطقة ليست لمصلحتكم بينما محور المقاومة يزداد قوة وحضورًا على مستوى كل المنطقة، وفي ظروف من هذا النوع عليكم أن تتوقعوا في لبنان المزيد من خيبات الامل والمزيد من الخسائر والفشل إن شاء الله ولن ينفعكم احد من ادواتكم الخائبة والبائسة التي فشلت في تحقيق اهدافكم في الماضي وهي أعجز من أن تحقق لكم شيئا في المستقبل".