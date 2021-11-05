نيويورك تايمز: القبض على مصدر رئيسي في 'ملف ترامب' واتهامه بالكذب على FBI

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وأوضحت الصحيفة أن المحلل إيجور دانشينكو، كان باحثا أساسيا في المزاعم التي وردت فيما يعرف باسم ملف ستيل، الذي أعده عميل سابق للمخابرات البريطانية، وهو عبارة عن خلاصة وافية للشائعات والتأكيدات غير المؤكدة التي تشير إلى أن ترامب وحملته الرئاسية لعام 2016 قد تأمروا مع المخابرات الروسية من أجل مساعدته لهزيمة هيلاري كلينتون.

وفي لائحة اتهام ورد في 39 صفحة، وحصل عليها المستشار الخاص جون إتش دورهام، اتهمت هيئة محلفين كبرى دانتشينكو بخمس اتهامات للإدلاء بأقوال كاذبة لمكتب التحقيقات الفيدرالية حول مصادرة لبعض الإدعاءات الواردة في الملف.

وأظهرت لائحة الاتهام أنه بعد عامين ونصف من تعيينه من قبل وزير العدل في هذا الوقت ويليام بار للبحث في التحقيق الخاص بروسيا وترامب بحثا عن أية مخالفات، وبعد عام من خسارة ترامب الانتخابات، لا يزال دورهام يواصل المضي قدما، وقال إن تحقيق المستشار الخاص لا يزال مستمرا.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد سخر مرارا من التحقيقات التي بدأت خلال الحملة الرئاسية لعام 2016 ووصفها بالاضطهاد من قبل خصومه، ورأى أن تقرير عميل الاستخبارات البريطانية كريستوفر ستيل قد أدى دورا رئيسيا في هذه القضية.. حيث جمع ستيل، بتكليف من المعسكر الديمقراطى معلومات استخباراتية غير مؤكدة تربط ترامب بروسيا.

وأرسل ستيل الملف إلى مكتب التحقيقات الفيدرالية، الذي استند على بعض ما ورد فيه لوضع مقربين من ترامب تحت المراقبة.