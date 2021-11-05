مطالب عراقية بإعادة الإنتخابات وعصائب اهل الحق تحدد 3 مسارات

العالم- خاص بالعالم

حيث جددت اللجنة التحضيرية للتظاهرات والاعتصامات الرافضة اتهامها لمفوضية الانتخابات بممارسة دور مشبوه بالتعاطي مع الطعون، وطالبت مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية بالتدخل الفاعل لانقاذ البلاد من خطورة ما تسببت به المفوضية، والا فان مرحلة تصعيدية اخرى من مراحل الاحتجاج ستبدا لاسترداد اصواتهم المسروقة. وهو ما اكد عليه عضو تحالف الفتح محمد البلدواي، مشيرا الى ان الازمة الراهنة يمكن حلها بطرق سهلة من بينها اجراء انتخابات جديدة.

اما حركة عصائب اهل الحق فقد اكدت ان هناك ثلاثة مسارات ازاء الانتخابات لاعادة الحق الى نصابه، مشددة على قوة موقفها السياسي المدعوم بالادلة.

ورغم تاكيد المعترضين على ان لا اساس لاي عملية سياسية تبنى على نتائج الانتخابات المزورة، الا ان بعض الاحزاب الفائزة تواصلها اجتماعاتها لتشكيل الحكومة، حيث عقد وفد للحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة هوشيار زيباري اجتماعا في العاصمة بغداد مع الهيئة السياسية للتيار الصدري الذي اصبح صاحب الكتلة الاكبر، كما استقبل رئيس حزب "تقدم" محمد الحلبوسي في منزله زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر لبحث تشكيل الحكومة المقبلة، التي بالتاكيد لن تكون مهمة سهلة مع تهديد احزاب كبيرة ومهمة في البلاد مقاطعتها اذا لم تحل ازمة نتائج الانتخابات الاخيرة.