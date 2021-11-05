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حركة الجهاد الاسلامي الفلسطيني تدين حملة الاعتقالات التي تنفذها السلطة الفلسطينية ضد الأسرى المحررين في مدينة نابلس

الجمعة ٠٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ١١:٠٦ بتوقيت غرينتش

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