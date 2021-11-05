ما الأهمية الاستراتيجية لمواجهة إيران القرصنة الأمريكية في بحر عمان؟

العالم - ما رايكم

ويقول هؤلاء: ان أمريكا تتجنب الحرب العسكرية مع ايران كما فعلتها في زمن الإتحاد السوفيتي، كما ان إدارة الرئيس بايدن تتجنب اكثر الخيار العسكري مع ايران ويشيرون الى ان عدم الرد الامريكي على احباط قرصنته من قبل حرس الثورة الإسلامية جاء بسبب تفكير الإدارة الأمريكية بأن خطوتها هذه ستجبر ايران بالعودة الى المفاوضات النووية.

ويتابع هؤلاء أن الأمريكيين فوجئوا بما حدث في بحر عمان خصوصا من سرعة ومرونة قوات حرس الثورة الإسلامية التي تدخلت لإحباط القرصنة الأمريكية بالسرعة وكذلك فشلت الإستخبارات الأمريكية في رصد تواجد القوات الإيرانية في بحر عمان الذي يحظى بنفس حساسية الخليج الفارسي ومضيق هرمز لدى القيادة الإيرانية.

ويؤكد هؤلاء على أن هذه العملية كانت فاشلة منذ بدايتها بسبب التحرك السريع لقوات حرس الثورة الإسلامية.

من جهة آخرى« يقول دبلوماسيون ان ما حصل في بحر عمان من احباط محاولة امريكا لقرصنة النفط الإيراني من قبل قوات حرس الثورة الإسلامية كانت بمثابة عملية شبه عسكرية تداركه الموقف من قبل حرس الثورة الإسلامية الذي تراكم خبرته خلال 4 عقود.

ويؤكد هؤلاء: ان ايران وجهت عدة رسائل خصوصا للأمريكيين بأنه لا يمكن السماح لهم بالعبث في المنطقة، واذا ارادت اي دولة في المنطقة ان تستفيد من المياه الإقليمية يجب ان تلتزم بقوانين الملاحة الدولية ويشيرون الى أن القانون الدولي يسمح للدولة المتشاطئة التي تعرضت مصالحها للخطر بالدفاع عن نفسها.

ويضيف هؤلاء أن قوات حرس الثورة الإسلامية كانت مستعدة لكل الإحتمالات في حال حصول اي اشتباك مع القوات الامريكية، وتصرفت هذه القوات في الحادث بحكنة وعقلانية ومبني على الواقعية مقابل التصرف الأمريكي.

ویوضح هؤلاء أن هناك عدة احتمالات لمحاولة قرصنة النفط الإيراني من قبل أمريكا مثل قطع الطريق امام إيران لإستئناف صادرات نفطها الى الخارج لتطبيق الحظر غير القانوني على ايران، مؤكداً على انه يحق لإيران ان تتمرد على هذا الحظر.

ما رأيكم