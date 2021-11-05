بعد الحلبوسي.. الصدر يزور الحكيم لبحث نتائج الإنتخابات الأخيرة

العالم - العراق

وقال الحكيم في بيان ورد للسومرية نيوز، "إستقبلنا السيد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري وبحثنا مستجدات الأوضاع في العراق ونتائج الإنتخابات الأخيرة وإستحقاقات المرحلة القادمة".

واضاف، "أكدنا خلال اللقاء على ضرورة إستحضار المصلحة العامة وتغليبها على المصالح الخاصة، ووضع حد لمعاناة المواطنين عبر النهوض بالواقع الخدمي في العراق".

وتابع انه "خلال اللقاء تم التأكيد أيضا على أهمية تضافر الجهود تجاه الإستحقاقات القادمة، وضرورة أن تكون الحكومة القادمة حكومة خدمة تلبي طموحات المواطنين، من جهة ثانية بيّنا أهمية إعتماد الطرق السلمية والقانونية في الإعتراض على نتائج الإنتخابات، والمفوضية والقضاء يتحملون مسؤولية النظر بالشكاوى والطعون بشكل جدي وبما يعزز ثقة المواطن والقوى السياسية بالعملية الإنتخابية".

ويوم أمس، استقبل رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وقال مكتب الحلبوسي في بيان مقتضب، إن "رئيس تحالف تقدم استقبل، اليوم الخميس، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في بغداد"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.