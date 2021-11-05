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سبب تفجير السعودية للأزمة الدبلوماسية مع لبنان بهذا التوقيت

الجمعة ٠٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٧ بتوقيت غرينتش

أشار الصحافي رضوان عقيل من بيروت الى أنه لدى الرجوع الى الوراء طوال السنوات الأخيرة ومنذ حكومة الرئيس سعد الحريري نجد أن السعودية غير راضية عن الأداء السياسي بشكل عام في لبنان، نتيجة وجود مشاريعها وأجندتها التي تريد تحقيقها في لبنان، حيث لم يتم تلبيتها بالشكل المطلوب.

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج" استوديو بيروت "، نوه عقيل الى أن السعودية عوّلت على الكثير من السياسيين ومن جهات سياسية وأحزاب بغية تحقيق مشروعها في لبنان وفشلت.

واعتبر عقيل ان الهجمة الاخيرة التي تستهدف الحكومة اللبنانية لم تستهدف الحكومة فقط، ولم تستهدف الوزير جورج قرداحي بشخصه، انما جاءت نتيجة جملة من التراكمات قد وصلت اليها الادارة الجديدة في السعودية، وأردات هذه المرة العمل على تفجير هذه الحكومة ظنا منها أنها بهذه الطريقة تستطيع التضييق على حزب الله وتضيق على المقاومة وتحقيق أهدافها بعدما عجزت في مراحل سابقة.

ونوه عقيل الى أن السعودية تريد مع الشعب اللبناني اطيب العلاقات، لكن للاسف هنالك سياسات خاطئة يتم انتهاجها من طرف المملكة، وهذا الامر لن يؤدي الى شيء بل سيزيد المشكلة أكبر بين لبنان والمملكة العربية السعودية.

وكان وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي وضع حدا لكل التكهنات حول مستقبله في الحكومة اللبنانية، في ظل الضغوط السعودية المتواصلة وأكد إنه لن يستقيل وإن موقفه لم يتغير.

وقال مصدر مقرب لقرداحي أن وزير الإعلام اللبناني بانتظار اتصال من رئيس الحكومة ودعوة للقائه، ليطلع منه حول المواقف التي سمعها من المسؤولين العرب والأجانب، ولمعرفة ما إذا كانت الاستقالة تقابل بضمانات بأن مثل هذه الخطوة ستلاقى بإيجابية لدى دول مجلس التعاون.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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