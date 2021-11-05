الجمعة ٠٥ نوفمبر ٢٠٢١
٠١:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسل العالم: القوات الأمنية تغلق جميع بوابات المنطقة الخضراء

الجمعة ٠٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠١:٠٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

المالكي يدعو المتظاهرين لعدم التصعيد واتباع السياقات القانونية

واشنطن تدعو لإنهاء النزاع في إثيوبيا

فضل الله: لا حل للأزمة مع الدول الخليجية بالضغط والتهميش

قطع الأوتوستراد الساحلي بين بيروت والجنوب في محلة خلدة 

منظمة دولية تمنح إبن سلمان جائزة!

وكيل الوزير السابق يوسف فنيانوس.. 23 موقوفا بملف انفجار المرفأ لم يقل أي منهم بوجود علاقة لحزب الله بالنيترات