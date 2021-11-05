اشتعال الازمة بين الجزائر والمغرب على منصات التواصل الاجتماعي

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وتفاعل النشطاء مع هذا الوسم عقب حادثة مقتل 3 مواطنين جزائريين خلال رحلة ربط بين نواكشوط وورقلة من جراء هجوم نفذه الجيش المغربي وفق ما اعلنته الرئاسة الجزائرية.

الحادثة اعقبها ردود فعل رسمية جزائرية حيث وصفت الرئاسة الجزائرية ما حدث بـ"بقصف مغربي همجي" حيث قالت في بيان "إن 3 جزائريين قتلوا في قصف همجي لشاحناتهم على الحدود بين ورقلة ونواكشوط الموريتانية وفقا لخط سيرهم التجاري المعتاد"، مؤكدة أن "الجريمة لن تمر دون عقاب".

وأشار البيان الى أن "عدة عوامل تشير إلى تورط القوات المغربية في الاغتيال الجبان بأسلحة متطورة".

فيما أرسل وزير الخارجية والجالية الوطنية في الخارج رمطان لعمامرة، أمس الخميس، رسالة إلى الأمم المتحدة، وإلى هيئات دولية عديدة، واصفا اغتيال ثلاثة جزائريين من طرف القوات المغربية "بإرهاب الدولة".

كما أدان مكتب المجلس الشعبي الوطني في الجزائر في بيان له الاعتداء الآثم الذي أزهقت إثره القوات المغربية، أرواح ثلاثة مواطنين جزائريين في قصف وحشي، أريد به أن ينغص على الشعب الجزائري احتفاله بذكرى اندلاع ثورة نوفمبر المجيدة.

النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي انقسموا الى طرفين احدهم يدعوا الى حل الخلافات مع المغرب كونها دولة جارة ورفض محاولات شق الصف بين الدول العربية والاسلامية ،بينما دعا البعض الى الفصل بين توجهات النظام والشعب المغربي. فيما ادان الطرف الاخر القصف المغربي واعتبروا ان المغرب دولة مطبعة مع الكيان الصهيوني وتنفذ اجندته و تشارك في المؤامرة ضد الجزائر.

وتمر العلاقات بين الجزائر والمغرب بأزمة خطيرة فقد وجهت الجزائر اتهامات مختلفة إلى المغرب، من بينها التجسس على مسؤوليها والتورط في إشعال حرائق الغابات، لينتهي الأمر بين البلدين بإعلان الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية وأغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات المغربية وإيقاف الجزائر العمل بأنبوب الغاز الذي يمر من المغرب الى اسبانيا، وتبادل الاتهامات والحملات الإعلامية.

وغرد "otako" عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي تويتر : "توقفو عن المغرب ليست دولة ارهابية هاذا مجرد حادت لا علاقة للمغربين به".

واكتفى صاحب هذا الحساب بنشر اية قرانية تدعو الصلح : "{ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ }".

وفي نفس السياق قال "عبدالحافظ السماوي" :"مؤامرات غربية تحاك ضد الجزائر والمغرب،وهناك من يحاول أن يزرع بينهم العداوة والبغضاء بين هذه الشعوب الإسلامية والعربية، وهذا أمراً لا يريده العرب ولا المسلمون،ويريده الغرب وأعوانه..لمن يقول: #المغرب_دولة_ارهابية اقول له إن المغرب والجزائر دولٌ عربيةٌ وإسلامية ولا عزاء للأعداء".

فيما قال "Samo Gh" : "لا وجود لاخوة مفبركة من يوالي الصهاينة صهيوني مثلهم . انتهى".

وغرد "meguellati ali" : "التاريخ يعيد نفسه دائماً لأن هناك أنظمة تسيء تقدير قوة خصمها وقدرات الرّد غير المباشر التي يملكها. في الحروب غير المباشرة ومعارك كسر العظم يكون الرّهان على من سيصرخ أولاً، والحديث قياس".

وغرد صاحب حساب باسم "الـجـــلاد " : "كل العرب ضد بعضهم و بعضهم مع اسرائيل و اسرائيل ضد الجزائر و الجزائر مع فلسطين ظالمة أو مظلومة الجزائر تمثل الرعب في المنطقة الكل يحاول اسقاطها باللعب تحت الطاولة لكن السيد يبقى سيد و المطبع الجبان يبقى جبان رخيس هيهات ان تُقارن الجزائر مع مجموعة خواريف".

هذا وادان "falah187" الصمت الدولي حيث غرد قائلا: "صمت رهيب لا إدانة و لا شجب و لا حتى تضامن مع الجزائر للجريمة النكراء التي راح ضحيتها 3 شهداء جزائريين ارتكبها #المغرب_دولة_ارهابية حتى أن التضامن صار مع الصه/اينة خير من الجزائر #مصر #ليبيا #الامارات #قطر #السعودية #الأردن #تونس #لبنان #السودان #سوريا #اليمن".