سفير أميركا لدى الاحتلال يتولى منصبه بحلول عام 2022

العالم ـ الاحتلال

ومن المتوقع أن تتم الموافقة الرسمية على التعيين الليلة، بحيث سيخضع نايدس في الأسابيع المقبلة لعملية تدريب وظيفي، والتي تشمل دورة نيابة عن وزارة الخارجية الأمريكية وكذلك الموافقة على تصنيفه الأمني.

ويشغل نايدس، حتى اللحظة منصب نائب رئيس بنك "مورغان ستانلي"، كما كان نائب وزير الخارجية للشؤون الإدارية والموارد في إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما.

وقد نشأ في أسرة يهودية في ولاية مينيسوتا، وهو متزوج من فرجينيا كاربنتر، وهي مديرة تنفيذية على شبكة سي إن إن. وكان نايدس مرشح هيلاري كلينتون في حملتها للرئاسة لمنصب رئيس الموظفين في البيت الأبيض.