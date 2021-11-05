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سفير أميركا لدى الاحتلال يتولى منصبه بحلول عام 2022

سفير أميركا لدى الاحتلال يتولى منصبه بحلول عام 2022
الجمعة ٠٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠١:١٧ بتوقيت غرينتش

من المتوقع أن يتولى توم نايدس، السفير الأمريكي الجديد لدى كيان الاحتلال، منصبه في غضون شهر إلى شهرين، أي بحلول عام 2022.

العالم ـ الاحتلال

ومن المتوقع أن تتم الموافقة الرسمية على التعيين الليلة، بحيث سيخضع نايدس في الأسابيع المقبلة لعملية تدريب وظيفي، والتي تشمل دورة نيابة عن وزارة الخارجية الأمريكية وكذلك الموافقة على تصنيفه الأمني.

ويشغل نايدس، حتى اللحظة منصب نائب رئيس بنك "مورغان ستانلي"، كما كان نائب وزير الخارجية للشؤون الإدارية والموارد في إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما.

وقد نشأ في أسرة يهودية في ولاية مينيسوتا، وهو متزوج من فرجينيا كاربنتر، وهي مديرة تنفيذية على شبكة سي إن إن. وكان نايدس مرشح هيلاري كلينتون في حملتها للرئاسة لمنصب رئيس الموظفين في البيت الأبيض.

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