قطع الأوتوستراد الساحلي بين بيروت والجنوب في محلة خلدة 

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ووفقاً لغرفة التحكم المروري، فقد جرى قطع طريق أنفاق المطار بالاتجاهين، كما قُطعت الطريق باتجاه الكوستابرافا - الأوزاعي.

ويأتي هذا التحرّك لعرب خلدة احتجاجاً على القرار الظني الذي صدر يوم أمس عن القاضي فادي صوان بشأن أحداث خلدة التي حصلت خلال شهر آب الماضي. وبناء للقرار الظني، فقد تقرّر عدم إخلاء سبيل أي من الموقوفين.

وشهد شارع العرب في خلدة، ظهر اليوم، تجمعاً حاشداً لأبناء المنطقة، في حين تحركت مجموعة من الشبان باتجاه الأوتوستراد الساحلي وأقدمت على قطعه وسط انتشار كثيف للجيش.

وشهدت منطقة خلدة جنوب العاصمة اللبنانية عراكاً بالأسلحة المتوسطة والخفيفة خلال تشييع أحد مسؤولي حزب الله في أب الماضي فقد أدت الاشتباكات إلى سقوط 5 قتلى بينهم 3 من حزب الله، خلال تشييع أحد القتلة.