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مراسل العالم: قوات الأمن تعلن حالة الطوارئ في محيط المنطقة الخضراء

الجمعة ٠٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠١:٢٥ بتوقيت غرينتش

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