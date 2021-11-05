الجمعة ٠٥ نوفمبر ٢٠٢١
٠١:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 05-11-2021

الجمعة ٠٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠١:٢٥ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 05-11-2021

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الشيخ القطان يطلب الدول العربية بالوقوف الى جانب لبنان

المالكي يدعو المتظاهرين لعدم التصعيد واتباع السياقات القانونية

واشنطن تدعو لإنهاء النزاع في إثيوبيا

فضل الله: لا حل للأزمة مع الدول الخليجية بالضغط والتهميش

قطع الأوتوستراد الساحلي بين بيروت والجنوب في محلة خلدة 

منظمة دولية تمنح إبن سلمان جائزة!