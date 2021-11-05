الجيش السوداني يحل مجالس إدارات الشركات الحكومية والمشاريع الزراعية القومية

العالم ـ السودان

ولم يكشف التلفزيون تفاصيل أخرى عن القرار الذي جاء على خلفية الأزمة المتواصلة في البلاد حيث استولى الجيش على الحكم مطلع الأسبوع الماضي وحل الحكومة المدنية برئاسة عبد الله حمدوك.

وفي وقت سابق من اليوم أعربت بعثة الأمم المتحدة في السودان عن إدانتها لاعتقال ثلاثة قيادات في "قوى الحرية والتغيير" بعد مشاركتهم باجتماع في مقرها.

وذكرت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان "يونيتامس" على حسابها في "تويتر" اليوم الجمعة أنها تلقت تقارير عن اعتقال الأعضاء في المجلس المركزي لـ"قوى الحرية والتغيير"، عثمان اسحق وشريف محمد عثمان وحمزة فاروق، بالقرب من مقر البعثة بعد ظهر أمس، في أعقاب اجتماعهم مع الممثل الخاص للأمين العام للمنظمة هناك.

وأدانت البعثة هذه الاعتقالات وحثت السلطات على الإفراج عن جميع المعتقلين منذ استيلاء العسكريين على الحكم في البلاد في 25 أكتوبر، مطالبة الجيش بـ"الكف عن اعتقال السياسيين النشطاء" والامتناع عن "ارتكاب مزيد من انتهاكات حقوق الانسان".

وشددت البعثة على أن هذه الاعتقالات "تعوق مساعيها الحميدة"، وتعرقل الجهود الرامية إلى "إعادة الاستقرار والعودة إلى مسار التحول الديمقراطي في السودان" كما تلغي أي أثر إيجابي لإطلاق العسكريين أمس سراح أربعة من الوزراء المعتقلين لديهم.