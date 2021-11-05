الجمعة ٠٥ نوفمبر ٢٠٢١
٠٢:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

المالكي يدعو المتظاهرين لعدم التصعيد واتباع السياقات القانونية

المالكي يدعو المتظاهرين لعدم التصعيد واتباع السياقات القانونية
الجمعة ٠٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠١:٥٣ بتوقيت غرينتش

دعا رئيس ائتلاف دولة القانون في العراق نوري المالكي، اليوم الجمعة، المتظاهرين على نتائج الانتخابات إلى عدم التصعيد، فيما حذر من اياد خبيثة لإشعال الفتنة.

العالم - العراق

وقال المالكي في تغريدة على تويتر: "نداء الى المتظاهرين جميعا المعترضين على نتائج الانتخابات والمطالبين بحقوقهم المشروع، ندعوكم الى عدم التصعيد، واتباع السياقات القانونية في التظاهر والمطالبة بشفافية الانتخابات والابتعاد عن الاحتكاك بالقوات الامنية او اثارتها، نحن معكم في تلبية مطالبكم المشروعة وانصافكم".

وأضاف: "كما ندعو القوات الامنية الى تحمل مسؤولياتها في حماية المتظاهرين والممتلكات العامة وعدم الانجرار للمواجهة مع اخوتهم المتظاهرين".

وادان رئيس ائتلاف دولة القانون "بشدة الاعتداء واستخدام العنف والقوة المفرطة من اي طرف كان،محذرا من تدخل اياد خبيثة واطراف مشبوهة من اجل اشعال الفتنة وخلط الأوراق".

روابط ذات صلة

شاهد.. اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين على نتائج الانتخابات في بغداد

شاهد.. مواجهات بين محتجين رافضين لنتائج الانتخابات وقوات الامن في بغداد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اشتعال الازمة بين الجزائر والمغرب على منصات التواصل الاجتماعي

بالفيديو.. القوات العراقية تستخدم الرصاص الحي ضد المتظاهرين

مقتل مسلح وإصابة 3 عناصر لميليشيا 'قسد' بريف الحسكة

الشيخ القطان يطلب الدول العربية بالوقوف الى جانب لبنان

المالكي يدعو المتظاهرين لعدم التصعيد واتباع السياقات القانونية

واشنطن تدعو لإنهاء النزاع في إثيوبيا