المالكي يدعو المتظاهرين لعدم التصعيد واتباع السياقات القانونية

العالم - العراق

وقال المالكي في تغريدة على تويتر: "نداء الى المتظاهرين جميعا المعترضين على نتائج الانتخابات والمطالبين بحقوقهم المشروع، ندعوكم الى عدم التصعيد، واتباع السياقات القانونية في التظاهر والمطالبة بشفافية الانتخابات والابتعاد عن الاحتكاك بالقوات الامنية او اثارتها، نحن معكم في تلبية مطالبكم المشروعة وانصافكم".

وأضاف: "كما ندعو القوات الامنية الى تحمل مسؤولياتها في حماية المتظاهرين والممتلكات العامة وعدم الانجرار للمواجهة مع اخوتهم المتظاهرين".

وادان رئيس ائتلاف دولة القانون "بشدة الاعتداء واستخدام العنف والقوة المفرطة من اي طرف كان،محذرا من تدخل اياد خبيثة واطراف مشبوهة من اجل اشعال الفتنة وخلط الأوراق".