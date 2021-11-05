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القوات العراقية تستخدم الرصاص الحي ضد المتظاهرين

الجمعة ٠٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٠١ بتوقيت غرينتش

اكد المحلل السياسي واثق الجابري ان الحكومة العراقية ومفوضية الانتخابات لم تستجب لمطالب المتظاهرين السلميين على نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية.

العالم - خاص بالعالم

وقال الجابری في حوار مباشر مع قناة العالم الاخبارية ان القوات الأمنية العراقية استخدمت الرصاص الحي ضد المتظاهرين السلميين.

واضاف الجابري، ان المتظاهرين ضد نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية خرجوا بشكل سلمي ولم يعتدوا على القوات الأمنية انما االقوات الامنية هي من بادرت بإطلاق النار عليهم.

واوضح الجابري، ان الحكومة العراقية لم تستجب لدعوات المتظاهرين، ومفوضية الانتخابات لم تعر مطالب المتظاهرين بإعادة فرز الاصوات اي اهتمام، رغم كل التحذيرات المسبقة من قبل المتظاهرين بتصعيد الاحتجاجات اذ لم تلبى مطالبهم.

هذا وقد اندلعت مواجهاتٌ بينَ المحتجين الرافضين لنتائجِ الانتخابات العراقية وقوات الامن في العاصمة بغداد.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

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