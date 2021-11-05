اميركا.. دعوى فلسطينية لإلغاء قوانين ضد مقاطعي الكيان الصهيوني

العالم-فلسطين

وطعنت الشركة -الجمعة- في القانون الذي أقرته ولاية تكساس، باعتباره غير دستوري، ويفرض قيودا على حرية الأفراد والشركات.

وتطالب القضية المرفوعة بإلغاء قانون يمنع ولاية تكساس من التعامل مع مقاولين يدعمون حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) ضد الاحتلال.

ومثل محامي مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR) الشركة الفلسطينية التي رفعت الدعوى أمام محكمة اتحادية في هيوستن نيابة عن رسمي حسونة، المالك ونائب الرئيس التنفيذي لشركة "A&R Engineering and Testing Inc".

ويسمح باستئناف الدعوى القضائية ضد قانون تكساس المناهض للمقاطعة على أسس دستورية؛ لأنه ينتهك الحق في حرية التعبير، الذي يكفله التعديل الأول من الدستور الأمريكي.

وجاءت الدعوى بعد أن أضافت ولاية تكساس بندًا لتجديد عقد مع الشركة في 13 تشرين الأول، يطالبها بأن تتعهد بأنها "لا تشارك حاليا، وتوافق خلال مدة العقد على الانخراط في مقاطعة إسرائيل، كما هو محدد في قانون حكومة تكساس".

وقال حسونة: "إسرائيل محتلة لوطني، وهي دولة تفرقة عنصرية، ومن حقي ومن واجبي مقاطعة إسرائيل وأي منتجات إسرائيلية. هذه السياسة ضد حقي الدستوري ومخالفة للقانون الدولي".

يذكر أن القانون الذي أقرّته ولاية تكساس في أيار/ مايو 2017 هو أحد الإجراءات العديدة التي تم التقدم بها في امريكا في السنوات الأخيرة لتجريم أنشطة حركة مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي.