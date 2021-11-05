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روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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الصحة العراقية: 125 جريحا جراء الإشتباكات 27 منهم من المدنيين والباقون من القوات الأمنية ولم تسجل اي اصابة بطلق ناري كما لم تسجل اي حالة وفاة
خلية الإعلام الأمني تنفي إغلاق جسري السنك والجمهورية في بغداد
المالكي: ندعو قوات الأمن الى تحمل مسؤولياتها في حماية المتظاهرين وعدم الانجرار للمواجهة مع المتظاهرين وندين استخدام القوة من اي طرف كان
التيار الصدري: تصعيد الكتل الخاسرة للانتخابات أمر خطير
رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم يدعو مفوضية الإنتخابات والمؤسسة القضائية للنظر بجدية في الطعون الواردة و إنصاف القوى المعترضة
رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم يطالب المحتجين والقوات الأمنية إلى ضبط النفس والحيلولة دون إنجرار الأوضاع إلى ما لا يحمد عقباه
اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين على نتائج الانتخابات في بغداد
اللجنة التحضيرية لمظاهرات الخضراء الرافضة لنتائج الانتخابات تحمّل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي المسؤولية الكاملة للدماء التي اريقت
نوري المالكي يدعو المتظاهرين الي عدم التصعيد واتباع السياقات القانونيه
مراسل العالم: أنباء عن قتيلين وعشرات الجرحى جراء الاشتباكات المستمرة بين قوات الأمن والمحتجين على نتائج الانتخابات العراقية
السيد الصدر يعلن موقفه من التصعيد في الاحتجاجات ويرفض العنف
الجمعة ٠٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٢٦ بتوقيت غرينتش
أعلن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر اليوم الجمعه موقفه من التصعيد في الاحتجاجات ويرفض العنف في البلاد.
العالم - العراق
وجاء في بيانا كما يلي:
تصنيف :
أهم الأخبار
العالم الاسلامي
كلمات دليلية :
الاحتجاجات
مقتدى الصدر
التيار الصدر
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