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السيد الصدر يعلن موقفه من التصعيد في الاحتجاجات ويرفض العنف

السيد الصدر يعلن موقفه من التصعيد في الاحتجاجات ويرفض العنف
الجمعة ٠٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٢٦ بتوقيت غرينتش

أعلن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر اليوم الجمعه موقفه من التصعيد في الاحتجاجات ويرفض العنف في البلاد.

العالم - العراق

وجاء في بيانا كما يلي:

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