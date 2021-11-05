عباس والبابا يؤكدان على ضرورة ايقاف الصراع في القدس

العالم-فلسطين

وأكد الكرسي الرسولي في بيان صحي أن البابا فرنسيس بحث مع عباس والوفد المرافق له خلال اجتماع عقد في الفاتيكان أمس الخميس "العلاقات الجيدة القائمة بين الطرفين" والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وشدد الجانبان، حسب البيان، على أهمية إعادة تفعيل الحوار المباشر من أجل التوصل إلى ما يسمى بـ "حل الدولتين"، بفضل التزام أكبر من قبل المجتمع الدولي.

وتابع البيان أن الجانبين خلال الاجتماع "أكدا على ضرورة أن يعترف الجميع بمدينة القدس كمكان للقاء لا للصراع" واتفقا على أنه "لا بد أن يحافظ وضعها على هوية المدينة المقدسة وقيمتها بالنسبة للديانات الإبراهيمية الثلاث"، وذلك من خلال "وضع خاص" معترف به دوليا".