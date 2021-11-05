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شاهد.. انباء عن اخراج المسؤولين من المنطقة الخضراء

الجمعة ٠٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٥١ بتوقيت غرينتش

قال المحلل السياسي كامل الكناني ان هناك انباء عن اخراج المسؤولين من منطقة الخضراء، مما يدل على انه سيكون هناك اجتياح للمنطقة الخضراء خلال الساعات او الايام القادمة.

العالم - خاص بالعالم

وقال الكناني في حوار مباشر مع قناة العالم الاخبارية، ان المحتجين على نتائج الانتخابات العراقية التزموا بالسلمية طليلة الايام الماضية والتصعيد من قبل المحتجين كان تصعيدا سلميا.

واضاف: ان القوات العراقية هي من باشرت بإطلاق النار نحو االمحتجين، مما اسفر عن سقوط شهداء واصابات في صفوف المحتجين.

واوضح الكناني ان القوات الامنية العراقية، لم تحرك ساكن ولم تطلق النار على الارهابين الذين يستهدفون الشعب العراقي والحشد الشعبي، ولكن اليوم القوات الامنية امام المنطقة الخضراء صوبت افواه بنادقها نحو المحتجين السلميين، وهذا يدل على ان التصعيد بدأ من جانب القوات الامنية ومن يعطيها التعليمات.

هذا وقد اندلعت مواجهاتٌ بينَ المحتجين الرافضين لنتائجِ الانتخابات العراقية وقوات الامن في العاصمة بغداد.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

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