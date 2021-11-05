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مراسل العالم: استشهاد ثلاثة مدنيين نتيجة قصف مدفعي للعدوان السعودي على مديرية منبه الحدودية في صعدة شمالي اليمن

الجمعة ٠٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٠٩ بتوقيت غرينتش

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