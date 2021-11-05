سبب رفض المحتجين في المنطقة الخضراء لنتائج الانتخابات

العالم - خاص بالعالم

قال الخزعلي في حديث مباشر مع قناة العالم الاخبارية، ان مفوضية الإنتخابات العراقية مازالت تتجاهل مطالب المتظاهرين، مع التأكيد على ان عملية العد الفرز اليدوي لنتائج الإنتخابات قرار يجب ان تتخذه المحكمة الإتحادية.

واضاف: رغم ان المفوضية اتخذت بعض الطعون الموجه لنتائج الانتخابات واعادة عملية العد والفرز للصوات في بعض المديرات الا انه اتتت النتائج مطابقة للعد الالكتروني، مشيراً الى ان بهذه المسرحية يراد تمرير نتائج الانتخابات على الشعب العراقي.

واوضح الخزعلى ان التزوير في الانتخابات العراقية حدث من خلال اهداء الامم المتحدة اجهزة عد وفرز شاملة الى مفوضية الانتخابات العراقية، عبر الإمارات ولم تخضع هذه الأجهزة الى اجراءات الفحص من قبل الشركة الالمانية الفاحصة، مؤكداً ان هذه الاجهزة كانت مبرجة لاعطاء النتائج النهائية.

واشار الى ان مفوضية الانتخابات لم تسلم اجهزة تتضمن صور بطائق لكل المرشحين حسب المادة 38 من قانون الانتخابات.

هذا وقد اندلعت مواجهاتٌ بينَ المحتجين الرافضين لنتائجِ الانتخابات العراقية وقوات الامن في العاصمة بغداد.

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