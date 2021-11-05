الجمعة ٠٥ نوفمبر ٢٠٢١
٠٤:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد..

سبب رفض المحتجين في المنطقة الخضراء لنتائج الانتخابات

الجمعة ٠٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣٣ بتوقيت غرينتش

أكد المحلل السياسي هيثم الخزعلي ان الانتخابات العراقية تم فيها عملية تزوير واضحة من خلال تدخل الامم المتحدة في هذه الإنتخابات.

العالم - خاص بالعالم

قال الخزعلي في حديث مباشر مع قناة العالم الاخبارية، ان مفوضية الإنتخابات العراقية مازالت تتجاهل مطالب المتظاهرين، مع التأكيد على ان عملية العد الفرز اليدوي لنتائج الإنتخابات قرار يجب ان تتخذه المحكمة الإتحادية.

واضاف: رغم ان المفوضية اتخذت بعض الطعون الموجه لنتائج الانتخابات واعادة عملية العد والفرز للصوات في بعض المديرات الا انه اتتت النتائج مطابقة للعد الالكتروني، مشيراً الى ان بهذه المسرحية يراد تمرير نتائج الانتخابات على الشعب العراقي.

واوضح الخزعلى ان التزوير في الانتخابات العراقية حدث من خلال اهداء الامم المتحدة اجهزة عد وفرز شاملة الى مفوضية الانتخابات العراقية، عبر الإمارات ولم تخضع هذه الأجهزة الى اجراءات الفحص من قبل الشركة الالمانية الفاحصة، مؤكداً ان هذه الاجهزة كانت مبرجة لاعطاء النتائج النهائية.

واشار الى ان مفوضية الانتخابات لم تسلم اجهزة تتضمن صور بطائق لكل المرشحين حسب المادة 38 من قانون الانتخابات.

هذا وقد اندلعت مواجهاتٌ بينَ المحتجين الرافضين لنتائجِ الانتخابات العراقية وقوات الامن في العاصمة بغداد.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

روابط ذات صلة

الاسدي يطالب القضاء بمحاسبة من أصدر آوامر اطلاق النار على المتظاهرين

شاهد.. انباء عن اخراج المسؤولين من المنطقة الخضراء

تداعيات إشتباكات المنطقة الخضراء على المشهد العراقي

شاهد.. مدير مكتب قناة العالم يكشف تفاصيل الإشتباكات امام المنطقة الخضراء

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. هل كان تاريخ"25 تموز"لحظة انقاذ مؤسسات الدولة في تونس؟

الخطوط العريضة في المشروع السياسي للرئيس التونسي قيس سعيد

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 05-11-2021

المونيتور: مصر تكثف جهودها لإعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية

شاهد.. سبب رفض المحتجين في المنطقة الخضراء لنتائج الانتخابات

استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال في نابلس