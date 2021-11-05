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العراق.. ائتلاف الوطنية يحذر من الانزلاق نحو فوضى لا نهاية لها

العراق.. ائتلاف الوطنية يحذر من الانزلاق نحو فوضى لا نهاية لها
الجمعة ٠٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٣ بتوقيت غرينتش

حذر ائتلاف الوطنية في العراق، بزعامة إياد علاوي، اليوم الجمعة، من الانزلاق نحو فوضى لا نهاية لها؛ وذلك عقب الصدامات التي حصلت في محيط المنطقة الخضراء بين القوات الأمنية والمتظاهرين المعترضين على نتائج الانتخابات.

العالم - العراق

وقال الائتلاف في بيان إنه "يتابع عن كثب تطورات الاوضاع على الساحة المحلية وما آلت اليه الاحتجاجات السلمية الاخيرة من مواجهات مؤسفة واجراءات قمعها".

وأضاف، اننا "في الوقت الذي نشدد فيه على ضرورة التزام اقصى درجات السلمية وضبط النفس سواء من قبل المحتجين او من قبل القوات الامنية المكلفة بحمايتهم، نؤكد وقوفنا الثابت والمبدئي مع مطالب ابناء شعبنا السلميين ونطالب بعدم التعرض للممتلكات العامة او الخاصة او لابناء شعبنا من القوى الامنية التي تتعامل بسلمية والحفاظ على سلمية التظاهرات".

وحذر ائتلاف علاوي، من "مغبة استمرار الشد والجذب وعدم الالتفات الى المطالب الوطنية الحقة وهو ما قد ينزلق بالبلاد الى حالةٍ من الفوضى - لا قدر الله- يدفع ثمنها الجميع ويكون الوطن هو الخاسر الاكبر".

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