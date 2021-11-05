العراق.. ائتلاف الوطنية يحذر من الانزلاق نحو فوضى لا نهاية لها

العالم - العراق

وقال الائتلاف في بيان إنه "يتابع عن كثب تطورات الاوضاع على الساحة المحلية وما آلت اليه الاحتجاجات السلمية الاخيرة من مواجهات مؤسفة واجراءات قمعها".



وأضاف، اننا "في الوقت الذي نشدد فيه على ضرورة التزام اقصى درجات السلمية وضبط النفس سواء من قبل المحتجين او من قبل القوات الامنية المكلفة بحمايتهم، نؤكد وقوفنا الثابت والمبدئي مع مطالب ابناء شعبنا السلميين ونطالب بعدم التعرض للممتلكات العامة او الخاصة او لابناء شعبنا من القوى الامنية التي تتعامل بسلمية والحفاظ على سلمية التظاهرات".



وحذر ائتلاف علاوي، من "مغبة استمرار الشد والجذب وعدم الالتفات الى المطالب الوطنية الحقة وهو ما قد ينزلق بالبلاد الى حالةٍ من الفوضى - لا قدر الله- يدفع ثمنها الجميع ويكون الوطن هو الخاسر الاكبر".