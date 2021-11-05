إسقاط الجنسية 31 بحرينياً - 2012

العالم - لن ننسى

هذا ما حدث ويحدث في البحرين يحث يعطى المواطن المتجذر في الأرض والوطن ساعات فقط للترحيل، لماذا لأن العائلة الحاكمة تريد تفريغ البلاد من الشعب الأصيل.

حيث اعلنت الوزارة الداخلية البحرينية في السادس من تشرين نوفمبر عام 2012 سحب جنسية 31 معارضاً بينهم نائبان سابقان عن جمعية الوفاق هما جواد فيروز وجلال فيروز، بتهمة الإضرار بالأمن العام وفق زعمها.

وذكرت وكالة فرانس برس الفرنسية، ان الجميع المسحوب جنسيتهم ينتمون الى الطائفة الشيعية وبينهم من يعيش خارج البحرين.

ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات البحرينية الى الغاء القرار المتعجل بنزع جنسية 31 شخصاً والذي يتجاهلوا حقوقهم تماماً.

رأت المنطمة الا مبرر لمساواة أنشطة المعارضة السياسية بالإضرار بأمن البحرين.

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