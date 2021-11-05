العثور على جثة شاب سوري في إحدى غابات اليونان

العالم - سوريا

وقالت ما تسمى “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا” إن عائلة الشاب “محمد منير عبد الله ريان” (19 عاماً) تمكنت من التعرف على مصير ابنها الذي فقدت الاتصال به منذ الثامن عشر من شهر تشرين الأول الماضي، بحسب وسائل الإعلام .

وأفادت مصادر مقربة من العائلة أنها وجدت جثة نجلها في مشفى “أليكساندروبولي” شمال شرق اليونان بعد بحث طويل شمل المستشفيات والمخافر الحدودية التركية، واليونانية، وستقوم العائلة باستكمال إجراءات دفنه في اليونان بعد إخراج جثمانه من المشفى.

ونقلت الوسائل عن مصدر مقرب من الشاب المتوفى، أن الشاب “محمد منير عبد الله ريان” من مواليد مخيم اليرموك جنوب دمشق 2002 نزح من مخيم اليرموك، ومنذ 7 أشهر خرج من سوريا إلى تركيا.

وكان فريق الرصد والتوثيق في “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا”، كشف عن توثيق أكثر من (333) لاجئاً فلسطينياً فقد منذ بدء الحرب في سوريا، منهم (38) لاجئة فلسطينية، وذكرت المجموعة أن أكثر من نصف المفقودين هم من أبناء مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة دمشق.