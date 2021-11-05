إيران مستعدة لإرسال العمالة الماهرة إلى فنلندا

العالم-إيران

ونقلا عن مركز العلاقات العامة والإعلام التابع لوزارة التعاون ، قال حامد فروزان خلال لقاء مع مدير عام الشؤون الدولية بوزارة الخارجية الفنلندية: "لدينا علاقات عريقة مع فنلندا. يمكن أن تكون فرصة جيدة لمواصلة التعاون المتميز بين البلدين.

وأضاف: "هناك قضايا مختلفة في مجالات التجارة والاقتصاد بين البلدين ، ونأمل أن تسهم هذه الامور في تطوير مستوى التعاون بين البلدين".

وأشار فروزان إلى وجود عدة عقبات أمام هذا التعاون بين البلدين ، وأعرب عن أمله في جذب عدد كبير من المهنيين الإيرانيين إلى سوق العمل الفنلندي بمشاركة وتعاون السفير الفنلندي لدى إيران.

وأضاف المدير العام للشؤون الدولية بوزارة التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية: "في العام الماضي ، أصدرت دائرة الهجرة الفنلندية تصريحًا لـ 179 من الايرانيين المتقدمين للوظائف لدخول سوق العمل ، وتصنف إيران بين الدول الأجنبية من حيث تلبية احتياجات سوق العمل الفنلندي. "