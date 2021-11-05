قيادي في حماس: احتجاز جثامين الشهداء تعبر عن عقلية إجرامية للاحتلال

العالم-فلسطين

جاء ذلك في أثناء كلمة ألقاها القيادي حنيني بخيمة اعتصام نظمتها لجنة أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال، بمدينة جنين.

وأشاد حنيني بأهالي جنين وبطولاتهم، قائلًا: "نوجه التحية إلى أهل جنين الذين يمتشقون السلاح في وجه الاحتلال وباتوا شوكة في حلقه".

وأضاف: "بمطالبكم هذه ستبقون تسجلون معاني الإنسانية، فلا يضركم العدو الذي لا يفهم معاني الإنسانية ويجهل معاني الحب تجاه أبنائكم الشهداء".

وأكد حنيني أن "الأهل في جنين القسام سيكونون في مقدمة المدافعين عن المقدسات والأسرى، وارتقى على إثر ذلك العديد من الشهداء في سبيل الله وتحقيق النصر".

في موضوع آخر، أشاد القيادي حنيني ببطولات الأسرى المضربين عن الطعام بسجون الاحتلال.

وطالب كل قوى المقاومة ببذل كل الغالي والثمين لتخليص الأسرى من السجون وفك أسرهم وإجبار الاحتلال على الإفراج عنهم.

وفي إشارة إلى صفقة تبادل الأسرى المرتقبة بين المقاومة والاحتلال، قال حنيني: "ننتظر على أحر من الجمر صفقة وفاء أحرار ثانية تحرر كل الأسرى وتعجل في خلاصهم، وهذا أملنا بالمقاومة".

وخلال الأيام الأخيرة نظمت القوى الإسلامية والوطنية في جنين ومخيمها، العديد من الفعاليات المطالبة بالإفراج عن جثامين الشهداء، وإسنادًا للأسرى المضربين عن الطعام وعموم الحركة الأسيرة.

وكان نشطاء فلسطينيون دشنوا في وقت سابق حملة لاسترداد جثامين الشهداء طالبوا فيها بضرورة التحرك الجاد والحاسم للضغط على الاحتلال والجهات المعنية للإفراج عن الجثامين التي يحتجزها منذ سنوات في مخالفة للمواثيق والقوانين الدولية.

ووفق معطيات فلسطينية؛ تحتجز سلطات الاحتلال في ثلاجاتها و"مقابر الأرقام" نحو 89 جثمان شهيد منذ اندلاع انتفاضة القدس عام 2015، إضافة إلى 253 جثمان شهيد فيما يسمّى "مقابر الأرقام" منذ عشرات السنين.