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الاطار التنسيقي: ندين ما تعرض له المحتجون على نتائج الانتخابات العراقية واستخدام مفرط للعنف ونطالب القضاء بمحاسبة المسؤولين عن ذلك

الجمعة ٠٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٤٦ بتوقيت غرينتش

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