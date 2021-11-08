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محكمة مصرية تعيد محاكمة 15 متهما من الإخوان

محكمة مصرية تعيد محاكمة 15 متهما من الإخوان
السبت ٠٦ نوفمبر ٢٠٢١ - ١١:٠١ بتوقيت غرينتش

تشهد مصر، اليوم السبت، جلسة لإعادة محاكمة 15 متهما في الأحداث التي وقعت في محافظة بورسعيد في أغسطس 2013، والمعروفة بـ"أحداث قسم شرطة العرب".

العالم - مصر

وتعقد محكمة جنايات بورسعيد، بمعهد أمناء الشرطة بمجمع محاكم طرة، جلستها لإعادة المحاكمة اليوم، وذلك بعد أن أسندت جهات التحقيق للمتهمين وقيادات في "الإخوان"، بينهم مرشد الجماعة، أحكام تتراوح ما بين المؤبد والمشدد.

واعتبرت أنه "في الفترة من 16 أغسطس2013، اشترك المتهمون من الأول حتى التاسع في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 اشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة نارية وبيضاء وقنابل مولوتوف، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وتجمع المتهمون وأخرون مجهولون من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والموالين لهم عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة"، بحسب المحكمة.

وسبق أن أصدرت محكمة جنايات بورسعيد، في شهر أغسطس 2015، حكما بمعاقبة محمد بديع والقياديين في الإخوان المسلمين، محمد البلتاجي وصفوت حجازي، و16 آخرين، بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما حضوريًا، ومعاقبة 76 متهما آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد غيابيا لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضوريً بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهما، مما هو منسوب إليهم من اتهامات.

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