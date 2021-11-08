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أوقاف مصر تمهل المساجد 10 أيام لإزالة صناديق التبرعات

أوقاف مصر تمهل المساجد 10 أيام لإزالة صناديق التبرعات
السبت ٠٦ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٠١ بتوقيت غرينتش

أمهلت الأوقاف المصرية، 10 أيام للقائمين على المساجد كافة في البلاد، لإزالة صناديق التبرعات جميعها، لحظر جمعها نقدا.

العالم- منوعات

جاء ذلك بحسب ما نقلته وسائل الإعلام المحلية، اليوم السبت، عن وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، أنه تم تحديد مهلة 10 أيام لإزالة صناديق التبرعات من المساجد، تنفيذا لقرار حظر جمع تبرعات أو مساعدات نقدية أو وضع صناديق للتبرعات بالمساجد.

وأضاف، أنه فيما يتعلق بصناديق النذور، "ربما يتم مع الطرق الصوفية، مستقبلا الاتفاق أو وضع تصور مماثل لما جرى مع صناديق التبرعات غير الرسمية بالمساجد".

وأصدر وزير الأوقاف، قرارا وزاريا الجمعة، بشأن قواعد وضوابط وحوكمة عملية التبرعات العينية والنقدية بالمساجد، يتضمن تنظيما دقيقا لعمليات التبرع بها، بحيث لا يسمح لأي شخص بجمع أي أموال تحت أي مسمى بالمساجد بالطريق النقدي، وعدم السماح بوضع أي صناديق بها، باستثناء ما ينظمه القانون بشأن صناديق النذور بمساجد النذور المحددة بالقانون.

كما أنه ينظم آلية قبول أي تبرعات عينية مع الالتزام بكافة الإجراءات القانونية والإدارية لقبولها.

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