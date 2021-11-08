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الشرطة الإثيوبية تعلن إحباط 'مخطط' لضرب العاصمة

الشرطة الإثيوبية تعلن إحباط 'مخطط' لضرب العاصمة
السبت ٠٦ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥١ بتوقيت غرينتش

أعلنت الشرطة الإثيوبية اليوم السبت نشر عدد من عناصرها في شوارع أديس أبابا بعد علمها بـ"مخطط" يستهدف العاصمة أديس أبابا.

العالم - افريقيا

وقالت السلطات إنه "تم توقيف عدد من المشتبه بهم بحوزتهم قنابل يدوية وأسلحة كانوا يخططون لترويع العاصمة".

وذكر مفوض شرطة أديس أبابا، غيتو أرغاو دبلا، أن "المشتبهين الموقوفين متورطون في التخطيط لترويع العاصمة وكانوا يتلقون تعليمات من "جبهة تحرير تغراي" التي تصنفها الحكومة إرهابية، وبحوزتهم قنابل يدوية وألغام أرضية وأسلحة كلاشينكوف"، على حد قوله.

وأضاف، أنه تم "ضبط زي عسكري لعدد من القوات النظامية مع المشتبهين، فضلا عن أموال من دول مختلفة وبطاقات هوية مزورة لتنفيذ المخططات الإرهابية".

وفي وقت سابق أعلن التحالف الجديد الذي شكلته تسع جماعات متمردة في إثيوبيا عن تمسكه بالإطاحة بحكومة رئيس الوزراء أبي أحمد، في حين أعلنت الحكومة الإثيوبية حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر، بعد تقدم القوات المتمردة من الشمال نحو أديس أبابا.

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