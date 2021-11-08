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الرئيس الإيطالي يدعو لمراعاة حقوق الشعب الصحراوي 

الرئيس الإيطالي يدعو لمراعاة حقوق الشعب الصحراوي 
السبت ٠٦ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:١٠ بتوقيت غرينتش

دعا الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا إلى "حل عادل ودائم في الصحراء يولي الاعتبار الواجب لحقوق الشعب الصحراوي".

العالم - اوروبا

وقال في حوار نشرته صحيفة "المجاهد" الجزائرية: "نتابع عن قرب مسألة الصحراء ولطالما أيدنا عن قناعة الدور الذي تؤديه الأمم المتحدة في هذا الشأن. كما أننا رحبنا بتعيين الدبلوماسي الإيطالي- السويدي ستيفان دي ميستورا مبعوثا شخصيا للأمين العام للأمم المتحدة".

وأضاف: "نأمل في أن يساهم التزام دي ميستورا في استئناف المفاوضات المباشرة بين الأطراف، على الرغم من التوترات الموجودة حاليا، بهدف الوصول إلى حل عادل ودائم للقضية، والذي يجب أن يولي الاعتبار الواجب لحقوق الشعب الصحراوي".

ووصل الرئيس الإيطالي السبت إلى الجزائر في "زيارة دولة" تستمر إلى الأحد، يرافقه فيها وزير الخارجية لويجي دي مايو، حيث التقى نظيره الجزائري عبد المجيد تبون.

وتعتبر الجزائر ثاني مورد للغاز الطبيعي لإيطاليا عبر خط "ترانسميد" العابر للأراضي التونسية وبقدرة تصدير تبلغ 32 مليون متر مكعب سنويا، بواقع 4 أضعاف قدرة أنبوب الغاز "ميدغاز" الذي يزود إسبانيا.

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