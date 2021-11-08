الإثنين ٠٨ نوفمبر ٢٠٢١
١٠:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

محكمة فيدرالية أمريكية توقف تنفيذ قرار بايدن بإلزامية تلقي لقاح كورونا

محكمة فيدرالية أمريكية توقف تنفيذ قرار بايدن بإلزامية تلقي لقاح كورونا
الأحد ٠٧ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٤٦ بتوقيت غرينتش

أوقفت محكمة فيدرالية في ولاية لويزيانا الأمريكية تنفيذ قرار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن إلزامية تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

العالم - الأميركيتان


وقالت لجنة من القضاة بمدينة نيوأورليانز بالولاية إن هناك بعض الملابسات الدستورية الخاصة بهذه الدعوى القضائية، فقد قررت المحكمة إيقاف تنفيذ إلزامية اللقاح لحين إعادة نظر المحكمة فيه لاحقا لاتخاذ قرارها الجديد بشأنه.
وشاركت عدة ولايات وشركات أمريكية خاصة وجماعات دينية محافظة في رفع الدعوى أمام هذه المحكمة، وسبقها عدة دعاوى خلال الأيام الماضية، رفضا لإلزامية اللقاح، حيث اعتبرت أن الجهات المعنية بالسلامة المهنية والصحة ليست لديها صلاحية لاتخاذ مثل هذا القرار الملزم وأن وزارة العمل لم تتبع التدابير السليمة في إصدار هذا الإجراء المؤقت والطارئ.
وكانت إدارة بايدن قررت يوم الخميس الماضي إلزام الشركات التي بها أكثر من 100 موظف بتقديم إثبات بأن موظفيها تلقوا اللقاح وأن غير المحصنين يتم اختبارهم أسبوعيا للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا ، وينطبق هذا القرار على ملايين العاملين في العديد من المؤسسات.

روابط ذات صلة

أول دولة في العالم تجعل تطعيم الأطفال ضد كورونا إلزاميا

11 ولاية أمريكية ترفع دعوى قضائية ضد التطعيم الإلزامي 

آلاف ضباط الاستخبارات الأمريكية مهددون بالفصل

بايدن يخضع لإختبار صحي

المتحدثة باسم البيت الأبيض تعلن إصابتها بفيروس كورونا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اليمن... محمد علي الحوثي يلتقي مشايخ السلفيين في محافظتي إب وتعز

إصابة مواطنة لبنانية بشظايا صواريخ الاحتلال التي استهدفت سوريا

في أول زيارة له إلى اليمن...ليندركينغ يصل عدن

بالفيديو.. تفاصيل تصدي الدفاعات الجوية السورية لعدوان إسرائيلي في سماء حمص

"طالبان" باكستان تتفق مع الحكومة على وقف شامل لإطلاق النار

قائد مجموعة متمردة في إثيوبيا يتوقع انتصارا "قريبا للغاية"