الإثنين ٠٨ نوفمبر ٢٠٢١
١٠:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

خاص بقناة العالم..

کتائب حزب الله تکشف عن مسؤول محاولة اغتيال الکاظمي

الأحد ٠٧ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٨:١٢ بتوقيت غرينتش

کشفت کتائب حزب الله العراق عن المسؤول عن محاولة اغتيال رئيس حکومة تسيير الاعمال مصطفی الکاظمي معتبرة ان العملية عبارة عن مسرحية.

العالم - خاص بالعالم

وقال المتحدث باسم كتائب حزب الله العراق محمد محيي في تصريح لقناة العالم الاخبارية:"هذه المسرحية رسمت فصولها في دهاليز المخابرات الاميركية والكاظمي أحد منفذي هذه المسرحية".

وعن أهداف محاولة اغتيال الكاظمي قال المتحدث باسم كتائب حزب الله العراق:"هذه المسرحية، محاولة لانقاذ الكاظمي من جريمته الكبری التی ارتكبها بحق المتظاهرين ومحاولة للالتفاف علی الضغط الجماهيري الكبير الرافض لمؤامرة التزوير التي قادها الكاظمي بنفسه مع الولايات المتحدة واطراف اقليمية ومحلية".

وأضاف محيي:"الهدف الاخر من مسرحية محاولة اغتيال الكاظمي هو محاولة ضرب التجمع الجماهيري الكبير الذي قادته قيادات فصائل المقاومة وخصوصاً ظهور الامين العام لكتائب حزب الله علی رأس مشيعين قتلی التظاهرات.

وتابع قائلاً:"انهم حاولوا تغيير هذا المشهد من مشهد محاكمة للكاظمي وجره الی القضاء الی تحويله الی ضحية ومستهدف في حين ان الشعب العراقي لم يطالب سوی حقوقه ولم تكن التظاهرات سوی تظاهرات سلمية بمطالب معروفة".

واعتبر محاولة اغتيال الكاظمي لعبة مكشوفة قادتها الولايات المتحدة مؤكداً ان الدليل علی ذلك عدم تفعيل منظومة الدفاع المنصوبة علی السفارة الاميركية والتي كانت تفعل في كل شاردة وواردة وتزعج سكان بغداد في كل يوم مرة تدريباً ومرة اشتباهاً بوجود أجسام في الجو.

وأكد ان كتائب حزب الله العراق تتهم الولايات المتحدة بالوقوف وراء هذه العملية القذرة والتي تحاول جر العراق الی فتنة وتحاول ان تستهدف فصائل المقاومة وقياداتها بعد ان تضعها تحت طائلة الاتهام.

وأضاف اننا نتهم كذلك الكاظمي نفسه لأنه في كل مرة يختلق الازمات وهو خبير في صناعة الازمات وخبير في خلق كل ما من شأنه ان يلفت الانظار باتجاهات بعيدة عن مطالب الشعب العراقي.

روابط ذات صلة

لبنان.. ميقاتي اتصل بالكاظمي وهنأه بالسلامة

الرئيس المصري يدين محاولة اغتيال الكاظمي

رئيس حكومة كردستان العراق يدين محاولة اغتيال الكاظمي

بعثة الأمم المتحدة تدين محاولة اغتيال الكاظمي: نقف الى جانب العراقيين كافة في تحقيق السلام والاستقرار

القوات المسلحة العراقية تعلن فتح تحقيق بمحاولة اغتيال الكاظمي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اليمن... محمد علي الحوثي يلتقي مشايخ السلفيين في محافظتي إب وتعز

إصابة مواطنة لبنانية بشظايا صواريخ الاحتلال التي استهدفت سوريا

في أول زيارة له إلى اليمن...ليندركينغ يصل عدن

بالفيديو.. تفاصيل تصدي الدفاعات الجوية السورية لعدوان إسرائيلي في سماء حمص

"طالبان" باكستان تتفق مع الحكومة على وقف شامل لإطلاق النار

قائد مجموعة متمردة في إثيوبيا يتوقع انتصارا "قريبا للغاية"