کتائب حزب الله تکشف عن مسؤول محاولة اغتيال الکاظمي

العالم - خاص بالعالم

وقال المتحدث باسم كتائب حزب الله العراق محمد محيي في تصريح لقناة العالم الاخبارية:"هذه المسرحية رسمت فصولها في دهاليز المخابرات الاميركية والكاظمي أحد منفذي هذه المسرحية".

وعن أهداف محاولة اغتيال الكاظمي قال المتحدث باسم كتائب حزب الله العراق:"هذه المسرحية، محاولة لانقاذ الكاظمي من جريمته الكبری التی ارتكبها بحق المتظاهرين ومحاولة للالتفاف علی الضغط الجماهيري الكبير الرافض لمؤامرة التزوير التي قادها الكاظمي بنفسه مع الولايات المتحدة واطراف اقليمية ومحلية".

وأضاف محيي:"الهدف الاخر من مسرحية محاولة اغتيال الكاظمي هو محاولة ضرب التجمع الجماهيري الكبير الذي قادته قيادات فصائل المقاومة وخصوصاً ظهور الامين العام لكتائب حزب الله علی رأس مشيعين قتلی التظاهرات.

وتابع قائلاً:"انهم حاولوا تغيير هذا المشهد من مشهد محاكمة للكاظمي وجره الی القضاء الی تحويله الی ضحية ومستهدف في حين ان الشعب العراقي لم يطالب سوی حقوقه ولم تكن التظاهرات سوی تظاهرات سلمية بمطالب معروفة".

واعتبر محاولة اغتيال الكاظمي لعبة مكشوفة قادتها الولايات المتحدة مؤكداً ان الدليل علی ذلك عدم تفعيل منظومة الدفاع المنصوبة علی السفارة الاميركية والتي كانت تفعل في كل شاردة وواردة وتزعج سكان بغداد في كل يوم مرة تدريباً ومرة اشتباهاً بوجود أجسام في الجو.

وأكد ان كتائب حزب الله العراق تتهم الولايات المتحدة بالوقوف وراء هذه العملية القذرة والتي تحاول جر العراق الی فتنة وتحاول ان تستهدف فصائل المقاومة وقياداتها بعد ان تضعها تحت طائلة الاتهام.

وأضاف اننا نتهم كذلك الكاظمي نفسه لأنه في كل مرة يختلق الازمات وهو خبير في صناعة الازمات وخبير في خلق كل ما من شأنه ان يلفت الانظار باتجاهات بعيدة عن مطالب الشعب العراقي.