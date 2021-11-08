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فنيش: مقاطعة السعودية للبنان ومحاصرته لا تنقذها من أزمتها في اليمن

فنيش: مقاطعة السعودية للبنان ومحاصرته لا تنقذها من أزمتها في اليمن
الأحد ٠٧ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٠:٥٢ بتوقيت غرينتش

أكد الوزير السابق محمد فنيش أن مقاطعة المملكة العربية السعودية للبنان ومحاصرته لا تنقذها من أزمتها في اليمن.

العالم_لبنان

و قال فنيش أن مقاطعة المملكة العربية السعودية للبنان ومحاصرته لا تنقذها من أزمتها في اليمن، لأن هذه الأزمة مردُّها إلى عدم قبولها لحقائق الواقع، ففي اليمن هناك شعب لديه كرامة وشدة في الدفاع عن نفسه، وبالتالي فإن مشكلة السعودية مع الشعب اليمني، وعليها أن توقف حربها العدوانية على اليمن، وأن تخرج منها ومن هذا المستنقع الذي دخلت فيه، ومن السياسات الأمريكية التي لا تريد لكم الخير لا لشعبكم ولا لأمتكم، وهذا هو الحل، وليس الحل في المكابرة، ولا في المزيد من العداء وارتكاب الخطايا والأخطاء.

وشدد خلال لقاء سياسي اليوم الأحد أقيم في بلدة طيرفلسيه الجنوبية على ضرورة أن لا يقبل اللبنانيون بأي مسٍّ في كرامتهم، ولا بأي محاولة لإخضاعهم أو لجر لبنان إلى مشروع التطبيع مع العدو الإسرائيلي، لأن مصحة لبنان تكمُن بالتأكيد في الالتزام بالعداء لهذا الكيان الصهيوني الطامع بالثروات والمياه، وفي رفض الانجرار وراء سياسات خاطئة.

وختم فنيش بالقول "لا يفكرن أحد أنه قادر على أخذ اللبنانيين نحو تجييش طائفي أو مذهبي أو مناطقي، فالشعب اللبناني بات يمتلك من الوعي ما يحول دون تحقيق هؤلاء المتربصين لأهدافهم، والذين يسعون مجدداً لكسب حضور من خلال دم الناس وإثارة الفتن بينهم".

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