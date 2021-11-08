المجلس الرئاسي يوقف وزيرة الخارجية اليبيية عن العمل

العالم - ليبيا

ورغم ان المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجلاء وهبة لم تكشف نوع المخالفات الادارية التي ارتكبتها المنقوش، الا ان وسائل اعلام محلية عزت قرار المجلس الى تصريحات ادلت بها وزيرة الخارجية قبل ايام اكدت فيها ان طرابلس مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة لتسليمها مشتبها به في قضية تفجير لوكربي، وهو ما اعتبره محللون سياسيون محاولة للتودد الى الادارة الاميركية.

قرار وقف عمل المنقوش، رفضته حكومة الوحدة الوطنية، ودعتها لممارسة عملها بالوتيرة ذاتها، معتبرة ان المجلس لا يملك الحق في تعيين او اقالة اعضاء السلطة التنفيذية او ايقافهم او حتى التحقيق معهم لان صلاحية ذلك تنحصر برئيس حكومة الوحدة.

ايقاف أول امرأة تتولى رئاسة الدبلوماسية الليبية الخارجية ومنعها من السفر، يأتي قبل بضعة أيام من استضافة باريس مؤتمراً دولياً حول ليبيا، للتحضير للانتخابات الرئاسية نهاية الشهر القادم على ان تليها انتخابات تشريعية بعد شهر، لوضع حد للفوضى التي سادت البلاد طوال عقد بعد الاطاحة بنظام معمر القذافي، رغم الشكوك في إمكانية تنظيمها بسبب الانقسامات الداخلية وخصوصا بين شرق ليبيا وغربها.