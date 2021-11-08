الإثنين ٠٨ نوفمبر ٢٠٢١
٠٩:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

هل كانت السعودية تنتظر ذريعة ما لتتخذ موقفها السياسي تجاه لبنان؟

الأحد ٠٧ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٢٧ بتوقيت غرينتش

أكد الكاتب والمحلل السياسي خالد الرواس، انه حتى لو كان ذلك صحيحا لا يمكن محاسبة الآخرين على النوايا، فشيء لم يحصل لا يجب على السعودية أن تذهب بالاتجاه السلبي ذات السقف العالي، وما تبادر به يمكن أن يكون حالة اعتبارية أكثر منها لإعادة الدور، بعد سلسلة الاخفاقات التي منيت بها باليمن والعراق وسوريا واليوم تستعرض عضلاتها على لبنان.

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج"قلم رصاص"، أشار خالد الرواس الى أن السعودية تعتبر دولة شقيقة، ويكنّ لبنان للسعودية كل الاحترام، ويدرك تماما النقاط والمفاصل التي كانت تساعد فيها السعودية لبنان، ولم يتم نكران ذلك، لكن يجب تحصيل تلك الايجابية، لا أن تتصرف بذريعة ما قاله وزير الاعلام جورج قرداحي.

وكانت قد نشرت قناة DW الالمانية مقالا بعنوان "أبعد من قرداحي.."قائلة :"دعم السعودية الحليفة التقليدية للبنان، تراجع تدريجياً خلال السنوات الماضية، على خلفية تعاظم دور حزب الله، القوة العسكرية والسياسية الأبرز، وحملت الرياض على المسؤولين اللبنانيين، خصوصاً حلفاءها لا سيما رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، بسبب عدم تصديهم لهذا الدور.

واستطردت قائلة"بما أن السعوديين يعتبرون لبنان ورقة إيرانية، فإنهم يشعرون أنه من المنطقي التصرف تجاه البلد بهذه الطريقة". لكنّ "المشكلة أنه من خلال عزل لبنان، سيضمنون فقط تشديد إيران ووكلائها المحليين سيطرتهم على لبنان". حسب ما نشرته القناة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

التصعيد السعودي ضد لبنان على اشده

نعيم قاسم: الموقف السعودي عدواني على لبنان ولا نقبل بأي علاقة فيها إملاءات

لبنان.. ميقاتي اتصل بالكاظمي وهنأه بالسلامة

الازمة في لبنان على حالها بسبب التشدد السعودي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إصابة مواطنة لبنانية بشظايا صواريخ الاحتلال التي استهدفت سوريا

في أول زيارة له إلى اليمن...ليندركينغ يصل عدن

بالفيديو.. تفاصيل تصدي الدفاعات الجوية السورية لعدوان إسرائيلي في سماء حمص

"طالبان" باكستان تتفق مع الحكومة على وقف شامل لإطلاق النار

قائد مجموعة متمردة في إثيوبيا يتوقع انتصارا "قريبا للغاية"

تقدم الجيش واللجان الشعبية في عدة محاور نحو مدينة مأرب