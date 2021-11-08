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منتدى حقوقي: قرار فرنسا ترحيل مئات التونسيين انتهاك كبير

منتدى حقوقي: قرار فرنسا ترحيل مئات التونسيين انتهاك كبير
الأحد ٠٧ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٠٧ بتوقيت غرينتش

أكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رفضه للقرار الفرنسي القاضي بترحيل مئات التونسيين، واصفا إياه بأنه انتهاك لحقوقهم.

العالم - تونس

وحسب تصريحات نقلها موقع نسمة التونسي، قال الناطق الرسمي باسم المنتدى رمضان بن عمر، "قرار فرنسا بترحيل مئات المهاجرين التونسيين فيه انتهاك لحقوقهم".

وعلل بن عمر وصفه بقوله "هناك من بينهم من لهم مسارات لتسوية وضعياتهم كما أن هناك من لم يهاجر في إطار عمليات هجرة غير نظامية وهو فقط في إنتظار تسوية وضعيته".

وعن تعاطي الجانب التونسي مع الأزمة، قال المتحدث الرسمي باسم المنتدى إن تونس تقدم "كل التسهيلات لمطالب فرنسا في خصوص عمليات الترحيل وليس لديها أي رؤية لمعالجة مسألة الهجرة رغم أنه تم التطرق للحديث عن مقاربات جديدة لمعالجة هذه المسألة إلا أن الدولة التونسية لم تعتمد سوى المقاربة الأمنية"، على حد تعبيره.

ووصف بن عمر القرار بأنه "مجحف" لافتا إلى وجود "انتهاك خطير وكبير" بهذا القرار.

واعتبر أن مثل هذه القرارات تمثل "تحديا اجتماعيا آخر لتونس التي تتعاون لترحيل المهاجرين الموجودين بفرنسا كما هو الحال بالنسبة للمتواجدين بألمانيا وإيطاليا رغم وجود مسارات لتسوية وضعياتهم".

يشار إلى أن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال، كان قد صرح لقناة "سي نيوز" الفرنسية، باعتزام بلاده ترحيل مئات التونسيين المهاجرين من الأراضي الفرنسية، مؤكدا أن "السلطات في تونس متعاونة في هذا الإطار، ويتم ترحيل التونسيين، بعد حصولهم على التصاريح القنصلية".

وكانت فرنسا قد اتخذت قرارا يقضي بتخفيض عدد التأشيرات لتونس والجزائر والمغرب، معللة بان هذه الدول ترفض إصدار تصاريح لعودة المهاجرين الذين تريد باريس أن تقوم بترحيلهم، وهو ما جعل الرئيس التونسي يجري اتصالا بالرئيس الفرنسي الذي وعده بان القرار قابل للمراجعة.

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