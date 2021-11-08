المفتي قبلان يدين محاولة اغتيال رئيس حكومة العراق

العالم_لبنان

وقال اليوم الاحد في بيان نتهم بذلك أعداء الوحدة العراقية الوطنية الذين يستثمرون بحرائق العراق وتمزيق بلادنا وأوطاننا.

وحذر بشدة من معمعة اللعب بسيادة البلد، وأكد أن لبنان بلد قرار ومستعدون لتحمل كل أنواع الحصار للإبقاء على القرار الداخلي، والتأسيس لمرحلة جديدة من أدوات إنقاذ لبنان، فزمن بيع البلد بالولاءات السياسية انتهى ولن نقبل بتجارة غسيل الشعارات وتلزيم الدولة، ونذكر مؤكدين أن مشكلة البلد سببها داخلي وحلها داخلي، والإعتماد على الخارج يعني تسليم رأسه للخارج، ولن نقبل بنحر لبنان، وما يجري بزواريب الصندوق الدولي والأزمات الإقليمية خير دليل، مضافا الى أن البعض يتعامل مع بلده وكأنه مزرعة لا دولة، وصفقة للتلزيم، والمطلوب قيادة وطن لا مقاولي مصالح.

وأضاف يجب التفكيك بين المقدسات الوطنية والتبعيات العفنة، وهنا أقول: قوة الحكومة وقدرتها على الحسم تبدأ من مجزرة الطيونة وإنقاذ القضاء المسيس من يد القاضي البيطار. وإذا كانت الحكومة بهذا الملف عاجزة فإنها بمعالجة ملفات الناس أعجز.

وللبعض أقول: كفانا تعريضا بالسلاح الذي استعاد السيادة والبلد ومؤسسات الدولة وما زال يشكل ضرورة استقلال وسيادة لبنان، وتذكروا جيدا سلاح الخيانة الذي حول دوار الطيونة مجزرة وطنية وذكرنا بمجزرة صبرا وشاتيلا التي لا يقوم لها وصف.