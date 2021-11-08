الإثنين ٠٨ نوفمبر ٢٠٢١
١٠:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

الاستئناف السعودية تنظر غدًا في الأحكام الصادرة بحق فلسطينيين وأردنيين

الاستئناف السعودية تنظر غدًا في الأحكام الصادرة بحق فلسطينيين وأردنيين
الأحد ٠٧ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٢٠ بتوقيت غرينتش

قال رئيس اللجنة الأردنية للدفاع عن المعتقلين الأردنيين في السعودية، خضر المشايخ: إن محكمة الاستئناف السعودية، ستنظر غداً الاثنين، في الأحكام الصادرة بحق أكثر من 60 أردنيًّا وفلسطينيًّا.

العالم - الأردن

وأصدرت المحكمة الجزائية المختصة في الرياض، قبل ثلاثة أشهر، أحكاماً تراوحت بين البراءة والحبس 22 عاماً، بحق عشرات الفلسطينيين والأردنيين، بتهم تتعلق بدعم المقاومة والشعب الفلسطيني.

وأوضح المشايخ، في تصريحات خاصة بـ"قدس برس"، أن جلسات المحاكمة ستتوزع على ثلاثة أسابيع؛ لتشمل جميع المعتقلين الذين يتجاوز عددهم الـ60 معتقلاً.

وقال: إن عائلات المعتقلين تأمل من المحكمة النظر بعين العدل والإنصاف إلى أبنائها وذويها، "وخصوصاً أن ملفاتهم الأمنية والاجتماعية والوظيفية سليمة، ولم تسجل عليهم أي مخالفات قانونية أو سوابق جرمية".

وفي فبراير/شباط 2019، أوقفت السعودية أكثر من 60 أردنيا وفلسطينيا من المقيمين لديها، منهم ممثل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) السابق لدى المملكة، محمد الخضري، بتهمة "تقديم الدعم المالي للمقاومة الفلسطينية"!.

وفي أغسطس/ آب الماضي؛ قضت المحكمة الجزائية السعودية، بالحبس 15 عاما على الممثل السابق لحركة "حماس" لديها، محمد الخضري؛ بتهمة دعم المقاومة، ضمن أحكام طالت 69 أردنيا وفلسطينيا، تراوحت ما بين البراءة والحبس 22 عاماً.

وكشفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في 24 تشرين الأول/أكتوبر، عن اتصالات مكثفة أجراها رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، مع العديد من دول الإقليم؛ للتدخل من أجل إطلاق سراح معتقلي الحركة في السعودية، وعلى رأسهم ممثلها السابق في الرياض، الدكتور محمد الخضري.

وبينت الحركة، في تصريح صحفي، أن هذه الاتصالات شملت "مصر وقطر وتركيا والأمم المتحدة، وكذلك الإمارات عبر بعض الأصدقاء" وفق تعبيرها، مؤكدة أنها تلقت وعوداً بـ"التحرك" من هذه الدول "بهذا الخصوص".

وأضافت أن هنية زوّد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بكشف يتضمن أسماء المعتقلين كافة، والمعلومات المتعلقة بهم، معربًا عن أمله أن تنتهي هذه القضية ويطلق جميع المعتقلين، وألا يستمر السجن والمرض في النيل من أجساد المعتقلين.

روابط ذات صلة

دعوات الى السعودية للافراج عن المعتقلين القاصرين

حركة حماس تطالب السعودية مجددا بالإفراج عن الخضري ونجله

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اليمن... محمد علي الحوثي يلتقي مشايخ السلفيين في محافظتي إب وتعز

إصابة مواطنة لبنانية بشظايا صواريخ الاحتلال التي استهدفت سوريا

في أول زيارة له إلى اليمن...ليندركينغ يصل عدن

بالفيديو.. تفاصيل تصدي الدفاعات الجوية السورية لعدوان إسرائيلي في سماء حمص

"طالبان" باكستان تتفق مع الحكومة على وقف شامل لإطلاق النار

قائد مجموعة متمردة في إثيوبيا يتوقع انتصارا "قريبا للغاية"