البرهان يلتقي وفدا من الجامعة العربية ويقيل مدراء مصارف حكومية

العالم ـ السودان

وأكد التلفزيون السوداني اليوم الأحد أن البرهان استقبل الوفد عالي المستوى من الأمانة العامة للجامعة العربية الذي وصل الخرطوم برئاسة الأمين العام المساعد للجامعة، حسام زكي، بتكليف من أمينها العام أحمد أبو الغيط.

ولم يشرح التلفزيون تفاصيل الاجتماع.

وكانت الجامعة قد أكدت أن هدف زيارة الوفد يكمن في دعم الجهود الرامية إلى "عبور الأزمة السياسية الحالية، في ضوء الاتفاقات الموقعة والحاكمة للفترة الانتقالية، بما يحقق تطلعات الشعب السوداني نحو السلام والتنمية والاستقرار".

في غضون ذلك، أفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" بأن البرهان أصدر قرارا يقضي بـ:

- إعفاء صلاح الدين الحسن عبدالله، من منصب مدير "بنك العمال" وتكليف فاروق محمد الأمين عثمان خلفا له،

- إعفاء صديق أحمد محمد من منصب مدير "بنك التنمية الصناعية" وتكليف محمد صديق الحسن،

- إعفاء الفاتح محمد حامد من منصب مدير بنك "النيلين" وتكليف الفاضل حسين حسن،

-إعفاء محجوب محمد محجوب من منصب مدير "بنك النيل" وتكليف محمد المهدي عجبنا،

- إعفا محمد المقبول محمد توم من منصب مدير "بنك الإدخار" وتكليف السيد الطيب محمد أحمد.

وأطاح البرهان بالحكومة المدنية في الشهر الماضي، في ما قال إنها حركة تصحيحية، حيث حل مجلسي الوزراء والسيادة الانتقالي، واحتجز عدد من المسؤولين الحكوميين، لكنه سرعان ما أطلق سراح حمدوك وأكد إمكانية تشكيله للحكومة الجديدة.

ورفضت بلدان عدة التحركات العسكرية، ودعت إلى إعادة الأمور إلى نصابها على الفور واستئناف مسار التحول الديمقراطي في البلاد، فيما علقت بعض الدول مساعداتها إلى البلاد.