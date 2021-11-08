اكتشاف مفاجأة صادمة داخل مقبرة في مصر عمرها 6000 سنة!

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بينما اكتشف علماء الآثار مؤخرًا مقبرة ما قبل التاريخ على عكس أي شيء وجدوه من قبل وهي أول حديقة حيوان في العالم.

بدأ الفراعنة الحكم في مصر عام 3000 قبل الميلاد، عندما اتحد قطرا مصر على يد الملك مينا، وتم إلغاؤها في نهاية المطاف في 343 قبل الميلاد، وفي وقتنا الحالي أثبتوا أنفسهم كملوك خالدين للبلاد.

على الرغم من كونها واحدة من أقدم الحضارات في العالم ، إلا أن مصر كانت في الواقع موطنًا لمجتمع أكثر قدمًا كان موجودًا قبل الفراعنة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

فقد عثر علماء الآثار على شيء غير مسبوق في مدينة "هيراكونبوليس" وهي العاصمة الدينية والسياسية لصعيد مصر في نهاية عصر ما قبل التاريخ، وهي أول حديقة حيوان في العالم في مصر القديمة.

أزيح الغطاء عن هذا الاكتشاف خلال الفيلم الوثائقي لقناة سميثسونيان ، "الأسرار: وحوش الفراعنة"، فقد كشفت دراسة الحفريات التي أجرتها عالمة الآثار رينيه فريدمان وفريقها عن مجموعة من جثث الحيوانات التي تم الحصول عليها من جميع أنحاء قارة إفريقيا.

أوضحت المزيد من التحقيقات أن الحيوانات قد تم الاحتفاظ بها في أقفاص وتغذيتها من قبل البشر، وقد فسرت "فريدمان":"من حيث الجوهر، لدينا هنا أول حديقة حيوانات في العالم".

وأضافت: "يعود تاريخ هذا إلى أكثر من 6000 عام، وهذا حتى قبل اختراع الكتابة، قبل اختراع عجلة الخزاف، وكان هذا قبل أن تتألق الأهرامات في عين بعض الملوك".

استمرت الحيوانات من حديقة الحيوان في أن تصبح لاعبًا رئيسيًا في الأيقونات الدينية في مصر، مما يشكل الأسلوب الفني الأسطوري للبلاد وأيضًا التأثير على ثقافة الممالك اللاحقة.

وتابعت السيدة فريدمان: "لقد تمكنا الآن من الحصول على التمر على حيواناتنا مما تناولوه في وجبتهم الأخيرة، ولقد سمح لنا هذا بالحصول على الكربون مقابل 14 تمرة، وهو ما أظهر لنا أن العديد من هذه الحيوانات قد دفنت كلها في نفس الوقت، لأن التواريخ متطابقة تقريبًا".