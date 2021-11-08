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روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
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لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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مراسل العالم: المضادات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي من اتجاه الاراضي اللبنانية في ريف حمص وسط سورية
مراسل العالم: سماع دوي انفجارات في محيط مدينة حمص وسط سورية
مراسل العالم: سماع دوي انفجارات في محيط مدينة حمص وسط سورية
رويترز: بلينكن يقول إن أمريكا ومصر تعملان معا على إصلاح نظام الاحتجاز قبل المحاكمة وحماية حرية الصحافة وحرية التعبير في مصر
رويترز: بلينكن يقول إن أمريكا ومصر تعملان معا على إصلاح نظام الاحتجاز قبل المحاكمة وحماية حرية الصحافة وحرية التعبير في مصر
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824 إصابة جديدة و6 حالات وفاة بفيروس كورونا في لبنان
الأحد ٠٧ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٠٨ بتوقيت غرينتش
أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان في تقريرها اليومي تسجيل 824 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
العالم_لبنان
و بذلك رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 646629، كما تم تسجيل 6 حالات وفاة
.
تصنيف :
العالم الاسلامي
لبنان
كورونا في العالم
كلمات دليلية :
اصابة
وفاة
تسجيل
كورونا
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