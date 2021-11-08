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824 إصابة جديدة و6 حالات وفاة بفيروس كورونا في لبنان

824 إصابة جديدة و6 حالات وفاة بفيروس كورونا في لبنان
الأحد ٠٧ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٠٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان في تقريرها اليومي تسجيل 824 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

العالم_لبنان

و بذلك رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 646629، كما تم تسجيل 6 حالات وفاة.

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