ادعاء اسرائیلي جديد ضد ایران.. هذه المرة في افریقا

العالم - الاحتلال

وزعمت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني حاول من دون جدوى استهداف إسرائيليين في السنغال وغانا وتنزانيا.

من جهتها، ادعت "القناة 12" إن 5 أشخاص جندهم فيلق القدس اعتُقلوا في تنزانيا وكينيا والسنغال للاشتباه في تخطيطهم لتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين.

وزعمت أن المعتقلين الخمسة جندوا لشن هجمات على سياح في سفارة تنزانيا وضد رجال أعمال في السنغال وكينيا، حيث وردت معلومات استخبارية من دول غربية حول هذه المخططات.

ولم تحدد القناة تاريخ اعتقال الأشخاص الخمسة، أو جنسياتهم، أو ظروف احتجازهم، كما لم يصدر على الفور تعليق رسمي إيراني بهذا الخصوص.