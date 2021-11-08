القصاص لدم الشهداء والاحتلال الاسرائيلي من أهم ازمات السودان

العالم- مراسلون

ومع حراك الشارع السوداني توالت المؤتمرات الصحفية للعديد من الاحزاب التي ترى ان ماحدث كان انقلابًا مكتمل الاركان وأن الارتهان للغرب والكيان الاسرائيلي المحتل من اهم اسباب الازمات التي يعيشها السودان.

المعلمون في السودان أعلنوا اضرابهم عن العمل في إطار التصعيد والعصيان المدني ونفذوا تظاهرة امام وزارة التعليم بعد ان تم فصل قيادات العمل التربوي والتعليمي واستبدالهم بشخصيات من النظام البائد، واطلقت القوات العسكرية الغاز المسيل للدموع لتفريقهم كما تم اعتقال سبعة وثمانين من المعلمين والمعلمات المشاركين في التظاهرة.

وما زال العصيان المدني مستمرًا في العاصمة السودانية الخرطوم وولايات السودان المختلفة، كما استمر اغلاق العديد من الشوارع والمحال التجارية رغم محاولات العسكر منعهم بين كر وفر مع الثوار.

ورغم حدة الازمة الاقتصادية لتبعات العصيان المدني الا ان مدنية الدولة السودانية طغت على كل المطالب.