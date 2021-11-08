شاهد: ايران تختبر منظومة عالية الدقة للدفاعات الجوية

العالم- مراسلون

واكد مراسلنا ان القوات البرية ايضاً نفذت العديد من التمارين للدفاعات الساحلية بمشاركة كثيفة للقوات الجوية الى جانب القوة البحرية وهي القوى للجيش الايراني المشاركة في مناورات ذو الفقار 1400 المشتركة.

وقال المتحدث باسم المناورات العميد محمود موسوي لمراسلنا: ليلة امس اختبرنا منظومة المرصاد ليتم ستخدامها ضد الاعداء وكذلك تم الاختبار للتصدي للطائرات التي تريد الدخول الى اجواء البلاد، وسننفذ اليوم مناورات البحرية، مؤكداً ان جميع المعدات المستخدمة صنعت على يد الخبرات المحلية.

واوضح العميد موسوي، ان المعدات المستخدمة تتمتع بتقنية عالية الدقة، وسيتم اليوم اختبار منظومات صاروخية كمنظومة نصر والمنظومات العائمة.

وأشار العميد موسوي: "قطعنا اشواطا كبيرة وقد حققنا جميع الاهداف حتى الان، اختبرنا صواريخ متطورة وجميع الوحدات قامت بمهمتها بدقة ونرى مستقبلا جيدا للجيش الايراني وقد استعرضنا قدرات البلاد في هذه المناورات

استطعنا ان ننجح في جميع اختبارات هذه المناورات ويجري التنسيق بين القوات المسلحة بصورة جيدة".

هذا وترمي مناورات "ذو الفقار 1400" للجيش الايراني الى الارتقاء بمستوى القدراتِ القتالية في مواجهة التهديدات.

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