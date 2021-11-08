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الامن البرلمانية: مفاوضات فيينا ينبغي ان تبدأ من نقطة انسحاب ترامب من الاتفاق

الامن البرلمانية: مفاوضات فيينا ينبغي ان تبدأ من نقطة انسحاب ترامب من الاتفاق
الإثنين ٠٨ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٥١ بتوقيت غرينتش

أكد المتحدث باسم لجنة الامن القومي البرلمانية الايرانية محمود عباس زادة مشكيني على ضرورة ان تبدأ مفاوضات فيينا من نقطة انسحاب ترامب من الاتفاق النووي.

العالم - ايران

وقال النائب عن أهالي مشكين شهر/ شمال غرب/ محمود عباس زاده مشکیني، في تصريح صحفي اليوم الاثنين، إن انسحاب ترامب كان قد أعد مسبقا وخطط له بهدف ممارسة الضغوط على ايران من أجل تنفيذ تعهداتها من جانب واحد.

واضاف: إن البعض في الداخل لم يدركوا هذا الموضوع بشكل جيد وتصوروا ان الاتفاق النووي قابل للتنفيذ مع الاوروبيين الا ان تلك الفكرة ثبت عدم جدواها بمرور الوقت.

ولفت الى ان الخطوط الحمر التي حددها قائد الثورة في المفاوضات والتي تتمثل بالغاء الحظر والتحقق منه والحصول على ضمانة بهذا الشأن من اميركا لم يهتم بها.

وأعرب عن اعتقاده بان الجولة المقبلة من مفاوضات فيينا ينبغي ان تتضمن اكتساب ضمان من اميركا يقوم على ان الانسحاب من الاتفاق مرة اخرى سيكلفها ثمنا باهضاً.

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