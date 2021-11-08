شاهد.. رد طهران على ما تم تداوله في وسائل اعلام موجهة

العالم- خاص بالعالم

واكد خطيب زادة،الى ان هناك امراً واضحاً وهو استمرار ارهاب الكيان الاسرائيلي واعتداءاته المتكررة على الاراضي السورية ودعم واشنطن لهذا الكيان والجماعات الارهابية في سوريا.



واوضح خطيب زادة، ان ايران وحلفاؤها يتتبعون هذه الامور بدقة وان ايران لم تكن في يوم من الايام منفعلة فيما يخص حماية أمنها ومصالحها في أي مكان تتواجد فيه.

كما شدد خطيب زاده على أنّ على الولايات المتحدة إلغاءَ جميعِ أشكالِ الحظر بصورةٍ يمكنُ التحققُ منها.

وقالَ خطيب زاده إنّ واشنطن ليستْ عضواً في الاتفاق النووي، وعليها إلغاءُ الحظر عن طهران، وتأكيدُ حسنِ نواياها، وتصحيحُ مسارِها الخاطئ في المفاوضات النووية.

واضافَ خطيب زاده أنّ طهران أجرتْ اتصالاتٍ هاتفيةً مع أطرافِ الاتفاقِ النووي، وأعلنتْ لأصدقائِها موقفَها الواضح بشأن الاتفاق، مشيراً الى أنّ مساعدَ وزيرِ الخارجية علي باقري كَني سيتوجهُ الى فيينا للمشاركة في المفاوضات.