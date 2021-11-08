المناورات الايرانية... أطلاق طوربيدات 'والفجر' من غواصات طارق وغدير

العالم - ايران

في اطار المراحل الرئيسة للمناورات التي يجريها الجيش الايراني "ذو الفقار 1400" في سواحل مكران جنوب شرق البلاد، استخدمت الغواصات التابعة للقوة البحرية، من فئتي "طارق" و"غدير" ، انواع الطوربيدات لمواجهة التهديدات السطحية وتحت السطحية.

أعلن ذلك الأدميرال محمود موسوي المتحدث بأسم المناورات وقال: خلال هذا التمرين، أصابت غواصة طارق هدفها العائم بإطلاق طوربيد، وأطلقت غواصة غدير المحلية الصنع طوربيد "والفجر" الايراني الصنع بالكامل، واستطاع تدمير هدفه في البحر.

واشار الى إطلاق لغم DM1 من غواصة طارق في هذه المرحلة من التمرين، مضيفا: في جزء آخر من التمرين، استخدمت الوحدات البحرية للجيش طائرة مسيرة حربية إلكترونية ورادار مضاد للإشعاع "أميد" ونجحت في تعطيل رادارات العدو على الساحل.

واعتبر الأدميرال موسوي استخدام المعدات والأسلحة المحلية في هذه المناورات من نقاط قوته، وأضاف: من خلال الجهاد المتواصل للعلماء والمختصين الشباب في جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووزارة الدفاع والشركات المعرفية وغيرها من المراكز العلمية والبحثية في البلاد، نعتمد اليوم بشكل كامل على القدرات الداخلية لتلبية الاحتياجات الدفاعية وإظهار الاقتدار الدفاعي في مناورات "ذو الفقار 1400" المشتركة باستخدام معدات وأسلحة محلية وهو دليل واضح على عدم فعالية الحظر التسليحي الذي فرضه العدو في السنوات التي أعقبت الثورة الإسلامية.

وأكد الأدميرال موسوي أن أعداء المنطقة لم يرغبوا أبدا ولم يتمكنوا من إحلال الأمن في المنطقة، مضيفا: اليوم الإرهاب والصهيونية وحماتهم يهددون أمن المنطقة، لذلك نعتقد أن إحلال الأمن الدائم يتطلب يقظة وتعاون جميع دول المنطقة.